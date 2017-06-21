Порошенко розповів, що на службі в армії, мріяв про Пентагон

Президент України Петро Порошенко розповів міністру оборони США Джеймсу Мэттису, що, перебуваючи на службі в армії, мріяв опинитися в Пентагоні. Про це йдеться у звіті за результатами зустрічі Порошенко і Мэттиса, опублікованому на сайті Міністерства оборони США.

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"Я говорив вам, що моєю мрією з того часу, коли я був в армії, було опинитися в Пентагоні. І я думаю, що ми разом, протягом останніх трьох років, робимо відмінну роботу. Ми разом з нашими американськими партнерами створюємо нові збройні сили України, які не існували два роки тому", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вчора обговорив з главою Пентагону російську агресію на Донбасі.