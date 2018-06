Євробачення не бажає чути в себе грузинську пісню про Путіна (відео)

Європейський мовний союз (EBU) офіційно заявив керівництву Громадського мовлення Грузії, що текст пісні висунутого ними учасника на конкурс "Євробачення-2009" не відповідає правилам змагання, повідомляється в прес-релізі EBU, який оприлюднює РІА “Новости”.

Грузія вибрала як виконавця, який представить країну на "Євробаченні-2009", групу "Стефані і 3G". Учасники колективу відкрито заявили, що їх пісня є протестом проти політики Росії.

У вівторок довідкова група "Євробачення" заявила, що заголовок і текст обраного Грузією учасника не відповідають Правилу 4.9. "Текст і/або виконання пісень не повинні шкодити репутації виступу або пісенному конкурсу "Євробачення", - наводиться на сайті витяг з цього правила. - У "Євробаченні"не повинно бути текстів, закликів, жестів політичного або іншого аналогічного характеру. Є неприйнятним вживання в піснях лайливих чи інших нецензурних слів. Недотримання цього правила може призвести до дискваліфікації".

Відповідно до правил, Європейський мовний союз запропонував Грузії переписати текст пісні або вибрати іншу композицію для участі в конкурсі. Крайній термін для цього - 16 березня, коли всі представлені країни офіційно подадуть дані обраних ними учасників.

На сайті eurovision-georgia.ge оприлюднено текст скандальної пісні:

Put in disco

(VERSE 1)

Some people tell you the stories

To drag you down to (their) the knees

But lemme tell you don’t worry

No worries, No worries.

Another glass of my moonshine

Will kick the hell out of me

But lemme focus on good stuff

Some good stuff, just good stuff.

(CHORUS)

We Don’t Wanna put in

The negative move

Is killin’ the groove.

I’m про try to shoot in

Some disco to night

Boogie with you

(VERSE 2)

So many people are whining

They’re freakin’ all day long

The bitchin’ will last forever

And ever, and ever. . .

You better change your perspective

Your life won’t be outta luck

A groovy sun will be rising

(It’s) Be rising, it’s rising. . .

(bridge)

I like all Europe contries

An I love Europa

Say: give me sexy yeaaaaaaaaaah

Give me sexy yeaaaah!!!!

(CHORUS)

We Don’t Wanna put in

The negative move

Is killin’ the groove.

I’m про try to shoot in

Some disco to night

Boogie with you