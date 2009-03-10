Євробачення не бажає чути в себе грузинську пісню про Путіна (відео)
Кажуть, правила забороняють
Європейський мовний союз (EBU) офіційно заявив керівництву Громадського мовлення Грузії, що текст пісні висунутого ними учасника на конкурс "Євробачення-2009" не відповідає правилам змагання, повідомляється в прес-релізі EBU, який оприлюднює РІА “Новости”.
Грузія вибрала як виконавця, який представить країну на "Євробаченні-2009", групу "Стефані і 3G". Учасники колективу відкрито заявили, що їх пісня є протестом проти політики Росії.
У вівторок довідкова група "Євробачення" заявила, що заголовок і текст обраного Грузією учасника не відповідають Правилу 4.9. "Текст і/або виконання пісень не повинні шкодити репутації виступу або пісенному конкурсу "Євробачення", - наводиться на сайті витяг з цього правила. - У "Євробаченні"не повинно бути текстів, закликів, жестів політичного або іншого аналогічного характеру. Є неприйнятним вживання в піснях лайливих чи інших нецензурних слів. Недотримання цього правила може призвести до дискваліфікації".
Відповідно до правил, Європейський мовний союз запропонував Грузії переписати текст пісні або вибрати іншу композицію для участі в конкурсі. Крайній термін для цього - 16 березня, коли всі представлені країни офіційно подадуть дані обраних ними учасників.
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На сайті eurovision-georgia.ge оприлюднено текст скандальної пісні:
Put in disco
(VERSE 1)
Some people tell you the stories
To drag you down to (their) the knees
But lemme tell you don’t worry
No worries, No worries.
Another glass of my moonshine
Will kick the hell out of me
But lemme focus on good stuff
Some good stuff, just good stuff.
(CHORUS)
We Don’t Wanna put in
The negative move
Is killin’ the groove.
I’m про try to shoot in
Some disco to night
Boogie with you
(VERSE 2)
So many people are whining
They’re freakin’ all day long
The bitchin’ will last forever
And ever, and ever. . .
You better change your perspective
Your life won’t be outta luck
A groovy sun will be rising
(It’s) Be rising, it’s rising. . .
(bridge)
I like all Europe contries
An I love Europa
Say: give me sexy yeaaaaaaaaaah
Give me sexy yeaaaah!!!!
(CHORUS)
We Don’t Wanna put in
The negative move
Is killin’ the groove.
I’m про try to shoot in
Some disco to night
Boogie with you