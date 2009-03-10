У Ющенка виявили «міну» в газовому контракті з Росією

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що поява боргових претензій Росії стосовно України закладена у суті газових контрактів.

Про це йдеться у коментарі Б.СОКОЛОВСЬКОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголошує, що контракти, підписані 19 січня 2009 року, не спростили, а навпаки – ускладнили відносини у газовій сфері з російською стороною: тепер для врегулювання поточних питань необхідні щомісячні переговори, тоді як за всі попередні роки такі переговори проводилися лише раз на рік.

«Нещодавні заяви російського керівництва свідчать про те, що тепер наприкінці кожного місяця існує загроза припинення поставок і транзиту природного газу за одностороннім рішенням російської сторони», – вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Він пояснив, що одна з основних причин цього – наявність принципу «бери або плати» в українсько-російському контракті про купівлю-продаж газу при відсутності в транзитному контракті жодних гарантій поставок російською стороною газу в українську ГТС для подальшого його транзиту європейським споживачам.

Посилаючись на попередню інформацію, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що під час переговорів, проведених на міжкорпоративному рівні у січні та лютому, «Газпром» погодився на ігнорування принципу «бери або плати» в перші два місяці поточного року і за цей період прийняв від «Нафтогазу» оплату скорочених на 1,5 млрд. куб. обсягів імпортного газу «за фактом», але офіційно російська сторона не підтвердила цієї норми на 2009 рік у цілому.

Він нагадав, що, відповідно до контракту, українська сторона в 2009 році зобов`язана заплатити російській стороні за 40 млрд. куб. газу. Незважаючи на це, керівництвом українського уряду задекларовано необґрунтований і суперечливий з точки зору міжнародного права намір розрахуватися лише за 33 млрд.

«Офіційне врегулювання цього питання в контракті мало б стати пріоритетом для керівництва уряду, юристів і народних депутатів, які були причетними до підготовки й підписання невигідних Україні газових контрактів від 19 січня 2009 року і в такий спосіб щонайменше «підставили» державну компанію НАК «Нафтогаз України», а головне – Українську державу», – вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він прогнозує, що подальше зволікання керівництвом уряду України з офіційним і прозорим врегулюванням контрактних зобов`язань щодо проплати за фактично імпортований газ створює реальну загрозу появи наприкінці цього року серйозних боргових претензій до української сторони з боку російської.

«Ці претензії можуть бути використані, зокрема, як додатковий потужний важіль зовнішнього політичного тиску на Україну в передвиборчий період», – зауважив уповноважений Президента.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання. Після першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

У 20-х числах лютого "Нафтогаз" повідомив "Газпром" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики у розмірі 552 млн. дол.

5 березня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія призупинить поставки газу до України, а можливо й європейським споживачам, якщо 7 березня не буде проведено оплату за поставлений газ.

У той же день, 5 березня, НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому 2009 року російський газ. Сума становила близько 360 млн. дол.

Крім того, одним із пунктів десятирічного контракту на поставки природного газу в Україну між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром» передбачено зобов’язання української компанії щороку закуповувати 52 млрд. кубометрів енергоносія.

10 лютого на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці цю умову і назвав “загрозливою для безпеки України домовленість з Росією про щорічну купівлю в неї 50 млрд. кубометрів газу”.

Виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявляв, що відповідно до довгострокового контракту про поставки природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» має щороку закуповувати у ВАТ «Газпром» 52 млрд. кубометрів енергоносія, але за умови скорочення споживання українська сторона не зобов’язана буде платити за неспожиті обсяги.