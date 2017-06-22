Комітет ВР з нацбезпеки звернеться до керівництва країни з проханням визначити постачальника засобів зв'язку для армії

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони прийняв рішення звернутися до військово-політичного керівництва країни з проханням активізувати прийняття рішення про постачальника засобів зв'язку для армії. Про це на своїй сторінці в ФБ повідомив народний депутат України Дмитро Тимчук.

За його словами, на засіданні комітету 21 червня було заслухано керівництво комісії, яка провела випробування засобів зв'язку для ВСУ (ізраїльська Elbit vs турецька Асельсан, випробування закінчилася 12-го червня).

«Практично за всіма параметрами, дані за якими були озвучені, турецькі засоби зв'язку перевершили ізраїльські. При цьому в актах комісії зафіксовані спроби представників Ізраїльської компанії фальсифікувати результати випробувань», - повідомляє депутат.

За його словами, переможця ще не названо і за позицією Міністерства оборони України, при його виборі повинні бути враховані ще два моменти: ціна та умови поставок.

На думку секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народного депутата Івана Винника, забезпечення армії надійним зв’язком блокує уряд.

«Цей уряд має гроші, має дієві пропозиції щодо постачальника якісного військового обладнання, має порівняльні випробування від різних закордонних постачальників, які відбулися нещодавно на одному з армійських полігонів, але не приймає ніяких рішень!», - пише депутат на своїй сторінці в ФБ.

Також депутат припускає можливу корупційну складову серед причин гальмування розвитку систем зв’язку для армії.

«Сума, яку планується в довгостроковій перспективі витратити на зв'язок для військових сягає 350 мільйонів доларів США. Такі гроші не могли залишитись без уваги українських корупціонерів. Можливо чиновники, та деякі нардепи чекають особливих пропозицій? І тому без будь яких очевидних причин гальмується розвиток систем зв'язку для армії?», - пише Винник.

За його словами, на засіданні комітету 21 червня були розглянуті заходи по усуненню протидії урядовців та двох народних депутатів Юрія Дерев'янка та Ігоря Луценка підвищенню обороноздатності нашої армії.

«Ми запросили на комітет детективів НАБУ, якім було надано матеріали, що свідчать про корупційну діяльність народних депутатів Юрія Дерев’янка та Ігоря Луценка, спрямовану на підрив обороноздатності української армії. Також, було вказано на незрозумілу позицію Уряду Володимира Гройсмана в питаннях забезпечення української армії надійним зв’язком», - пише депутат.