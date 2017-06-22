"Від патріота - патріоту": у Порошенка вражені прийомом української делегації в Пентагоні
11:57, 22 червня 2017Політика
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Меттіс подарував Порошенку спільне фото, а все почалося з офіційного гімну.
Порошенко і Меттіс / REUTERS
Зустріч української делегації в Пентагоні почалася з гімну України і США, сам глава оборонного відомства Джеймс Меттіс потім подарував президенту Порошенко спільне фото з написом "Від патріота - патріоту".
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Про це написала в Facebook перший віце-спікер в Раді Ірина Геращенко. "У кімнаті, де проходила зустріч, серед кількох електронних годинників є годинник з київським часом", - Відзначимо вона. І підсумувала, що після зустрічі Порошенка і Трампа залишилося враження оптимізму, заснованого на прагматизмі.
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