Прокуратура проситиме у суду арешт для Гужви з можливістю внесення застави

Прокуратура вимагатиме у суді запобіжний захід для головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, який транслював «112 Україна».

«Прокуратура буде пропонувати арешт з можливістю внесення застави», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

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Генпрокурор Луценко на своїй сторінці у Facebook написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури міста Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика».

При цьому Луценко наголосив, що у слідства є відео- та аудіодокази.

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Гужва вимагав гроші за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.

Сам Гужва назвав своє затримання «підставою» і заявив, що це заздалегідь спланована провокація.