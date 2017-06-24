МЗС висловив протест у зв’язку з неузгодженим візитом Путіна в окупований Крим

Міністерство закордонних справ (МЗС) висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тимчасово окуповану Росією територію України – в Автономну республіку Крим. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС.

Читайте такожПутін прибув в анексований Крим та відвідав "Артек"«Українська сторона вважає згаданий візит та інші т. зв. «поїздки» російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, сьогодні Путін прибув до тимчасово окупованого Криму для відвідування дитячого табору «Артек».