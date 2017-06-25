У "Самопомочі" розповіли про стан здоров'я Сироїд

Стан заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд, госпіталізованої напередодні з-під Адміністрації президента, де вона брала участь в акції голодування, задовільний

Про це повідомляє прес-служба "Об'єднання "Самопоміч".

"Станом на ранок 25 червня, після припинення голодування, самопочуття віце-спікера Оксани Сироїд задовільне. Після проведеного курсу інтенсивної терапії загострення хронічних хвороб, пов'язаних з полікістозом печінки і нирок, яке виникло під час голодування, було зупинено", - поінформували в прес-службі.

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У той же час в "Самопомочі" заявили, що народний депутат Тарас Пастух, який також був учасником акції голодування і стан якого вчора погіршився, в даний час проходить курс інтенсивної терапії.

Як повідомлялося, в суботу вранці, 24 червня, віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь в "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією президента на Банковій, забрала "швидка".

Після цього нардепи від "Самопомочі" Олег Березюк та Тарас Пастух припинили голодування під Адміністрацією президента.