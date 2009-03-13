Росія не має наміру зв'язувати кредит Україні з розрахунками за газ

Росія не має наміру пов`язувати надання кредиту Україні з розрахунками за газ, заявило джерело в Мінфіні Росії.

««Ми готові йти назустріч, зокрема, закривши очі на те, що Україна різко знизила споживання російського газу по відношенню до контрактних зобов`язань», - сказав він. В той же час російська сторона розуміє, в якому складному становищі знаходиться українська економіка.

За його словами, Росія поки так і не одержала відповіді на ті запитання, які були раніше поставлені, зокрема про перспективи розвитку економіки України. «Це ряд технологічних питань, які цікаві не тільки МВФ, але і країні, яка збирається кредитувати українську економіку», - відзначило джерело.

Перш за все в питанні надання кредиту Росію цікавлять «компоненти макроекономічної ситуації», а саме: прогнози за об`ємом зовнішнього боргу, виробництва.

Кредит, якщо він буде наданий Росією, буде направлений на фінансування «розриву українського бюджету», повідомляє Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС.