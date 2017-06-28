Процедура імпічменту президента ПАРЄ Аграмунта буде продовжена у вересні - Джемілєв

Процедура імпічменту президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта буде продовжена на наступній сесії у вересні. Про це повідомив народний депутат, член постійної делегації України у ПАРЄ Мустафа Джемілєв в ефірі "112 Україна".

"Для нас було важливим питання відставки Аграмунта і нам це вдалося. Процедура імпічменту мабуть буде продовжена на наступній сесії у вересні", - сказав політик.

Читайте такожОбов’язки президента ПАРЄ переходять до представника України

"Головні події будуть ввечері. Буде великий вечір, збираємо близько 400 дипломатів, депутатів на "Кримський вечір". Завтра буде "круглий стіл" щодо політичних репресій, щодо ситуації в Криму", - додав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта.

Після виключення Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконуватиме віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.