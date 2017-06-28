В ПАРЄ зібрали понад 100 підписів за відставку Аграмунта - Ар'єв

Понад сто депутатів парламентської асамблеї Ради Європи підписалися під пропозицією щодо відставки президента Педро Аграмунта.

Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

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"На цей момент в ПАРЄ понад 100 підписів за ініціацію відставки президента Аграмунта. І це, здається, ще не вечір", написав Ар’єв.

Ар’єв також додав, що це рекордна кількість підписів, зібраних протягом двох днів.

Як зазначає Європейська правда, формально для початку процедури відставки потрібно близько 60 підписів, а для проходження швидкої процедури – 120. Водночас, за даними ЄП, вже є домовленість про значно більшу кількість підписів, які будуть проставлені до завершення сесії.

Очікується, що ініціатор збирання підписів, голова норвезької делегації депутат Шоу Інг’єрд зареєструє відповідні документи незадовго перед закриттям червневої сесії, щоби голосування відбулося 9 жовтня, на відкритті наступної сесії асамблеї.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта.

Після виключення Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконуватиме віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.