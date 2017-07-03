Журналісти "Страни.ua" поскаржилися G7 і представництву ЄС на владу

Журналісти видання «Страна» оприлюднили своє звернення до послів країн "Великої сімки" та до Представництва ЄС в Україні щодо тиску влади, повідомляє сайт видання «Страна.ua».

У зверненні журналісти зазначають, що влада не полишає спроб розправитися зі "Страною" і її головним редактором.

"Виявляється тиск на суддів апеляційного суду, порушуються нові кримінальні справи. Нас хочуть закрити", - йдеться в зверненні.

У зв'язку з цим, журналісти "Страни" просять послів про захист.

"Ми закликаємо Вас, шановні посли країн "Великої сімки" та Представництво ЄС, звернути увагу на тиск на наше видання. Ми повністю відкриті для діалогу", - заявляють журналісти "Страни".

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Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО.

Генпрокуратура заявила, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу за Гужву, однак із СІЗО він вийшов наступного дня, 27 червня.

За даними прокуратури, вона має відеодокази провини Гужви, а затриманий із ним посередник пішов на співпрацю зі слідством.