Порошенко 9 липня зустрінеться з держсекретарем США Тіллерсоном

Президент Петро Порошенко у неділю, 9 липня, у Києві зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на виконання домовленостей президентів України та США 9 липня в Україні з візитом перебуватиме держсекретар Тіллерсон.

«У Києві керівника зовнішньополітичного відомства США прийме президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України», - сказано у повідомленні.

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Сторони також розглянуть питання реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту глави Української держави до США 20-21 червня.

Як повідомляв УНІАН, у Пентагоні, Державному департаменті, ЦРУ та Білому домі готують план для України. Також раніше Порошенко і Тіллерсон обговорили більш активне залучення США до мирного процесу на Донбасі.