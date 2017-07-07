Меркель сподівається на поступ у врегулюванні української та сирійської криз на саміті G20

02:53, 07 липня 2017
Політика
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8 липня очікується зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна з приводу ситуації в Україні.

Ангела Меркель / REUTERS

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на прогрес у врегулюванні української та сирійської криз під час зустрічей на полях саміту країн «Великої двадцятки» (G20).

Про це вона заявила сьогодні після прибуття у Гамбург напередодні відкриття саміту, передає Deutsche Welle.

"Ми знаємо, що стикаємося в Сирії з потужними викликами, і я сподіваюся, що дискусії на полях саміту, можливо, також стануть внеском (до розв'язання кризи)", - зазначила Меркель, слова якої цитує агенція dpa.

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Вона нагадала, що Німеччина разом з Францією у "нормандському форматі" намагаються сприяти пошуку зближення між Україною та Росією. З цією метою під час саміту, орієнтовно вранці в суботу, 8 липня, відбудеться зустріч Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня під час телефонної розмови Меркель запевнила президента України Петра Порошенка, що доля України не буде вирішуватись без Києва на зустрічі лідерів ФРН, Франції та РФ на саміті G20.

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Теги: #ситуація в Україні#Меркель на саміті G20