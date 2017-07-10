Система е-декларування України має пройти незалежну експертизу - спеціалісти

Міжнародні експерти визнали необхідність проведення незалежної експертизи системи е-декларування та розробки ІТ-стратегії для Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це прес-служба НАЗК повідомляє на сторінці у Facebook.

«Незалежна оцінка (технічна експертиза) системи електронного декларування та розробка ІТ-стратегії плану дій НАЗК є першочерговими рекомендаціями початкового звіту міжнародних експертів, які працювали у Національному агентстві з питань запобігання корупції в рамках проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» протягом останнього тижня», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНАЗК починає перевірку ще 27 декларацій посадовців

У повідомленні зазначається, що презентуючи початкові результати звіту, експерти погодилися з позицією Національного агентства в тому, що інформаційно-телекомунікаційна система «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (ІТС Реєстр) має пройти незалежну технічну експертизу.

Така експертиза дозволить виявити стан системи, її функціонал, проведення перевірки стрес-тестами дозволить знайти шляхи її удосконалення та модернізації.

Як повідомляв УНІАН, президент Transparency International Хосе Угас заявив, що від е-декларування в Україні немає ніякого сенсу, якщо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виконує своїх обов'язків.