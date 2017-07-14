Запровадження візового режиму з РФ не дасть Україні того ефекту, "якого ми прагнемо" - Клімкін

Запровадження візового режиму з РФ не дасть Україні того ефекту, “якого ми прагнемо”, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів, коли буде введено візовий режим з РФ.

За словами Клімкіна, “звичайне запровадження віз” не дасть того ефекту, “до якого ми прагнемо”.

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“Навпаки, він створить значні проблеми в контексті того, що Росія цими проблемами скористається. Скористається для того, щоб робити як провокації, так і свідому політику на обмеження для громадян України, які мешкають на окупованій території, на території окупованого Криму, пересуватися на території України”, - пояснив міністр.

Як сказав Клімкін, тому після детального аналізу було ухвалено рішення Ради національної безпеки та оборони щодо створення інтегрованої системи, і цими заходами передбачено “зняття біометричних даних з іноземців та осіб без громадянства й ефективний контроль пересування територією України та інші заходи”.

“Ця система буде здійснюватись поступово - стадія за стадією, а звичайне запровадження віз не дасть нам такого ефекту, до якого ми прагнемо”, - підкреслив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна готова до введення візового режиму з РФ, але необхідне політичне рішення.

10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року. Він сказав, що для росіян буде запроваджена електронна система попередньої реєстрації. За словами Турчинова, Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордон за підставними документами.