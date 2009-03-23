Європа і Тимошенко збираються підкласти свиню Кремлю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що підсумковий документ сьогоднішньої Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи закріплює приналежність ГТС державі Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на конференції в Брюсселі, прем`єр, зокрема, сказала: “Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься, згідно з діючими в Україні законами, державною власністю”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей документ (підсумковий документ конференції – УНІАН) буде свідченням довіри з боку Євросоюзу до української ГТС, як надійної системи транзиту газу європейським споживачам.

“Це фактично припиняє будь-які розмови про ненадійність ГТС України. Заява дає сигнал усім потенційним інвесторам, які хочуть приєднатися до цього процесу (модернізації ГТС – УНІАН), що цей процес підтримується Європою, Україною і також, упевнена, підтримується Російською Федерацією”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що документ свідчитиме про подальше прагнення сторін до приведення стандартів ГТС та енергетичного сектору України до європейських норм.

“І що найголовніше - декларація, яка буде підписана сьогодні, визнає ГТС України невід`ємною частиною загальноєвропейської енергетичної інфраструктури”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогоднішня конференція, зазначила прем`єр-міністр України, імплементація підписаних документів створює передумови для поступової інтеграції України у внутрішній енергетичний ринок Євросоюзу і сприятиме набуттю членства Україною в європейській енергетичній співдружності.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що модернізація ГТС дасть змогу залучити для робіт компанії-підрядники як з України, так і з інших країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій беруть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО

Станом на 1 січня 2008 року, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалась із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

В той же час міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловлює незадоволення проектом підсумкової декларації конференції з модернізації газотранспортної системи України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це С.ШМАТКО заявив сьогодні під час Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української ГТС.

«Приїхавши сюди, ми зі здивуванням виявили, що виробники і постачальники залишилися в стороні від підготовки декларації», - сказав він.

«Будь-яка модернізація української газотранспортної системи без консультацій з Російською Федерацією представляється нерозумною», - сказав російський міністр.

Він зазначив, що при реалізації двостороннього підходу можуть виникнути ризики забезпечення постачання газу, оскільки може призвести до необхідності перегляду існуючих договорів на постачання.

С.ШМАТКО зазначив, що Росія наполягає на тристоронній співпраці при модернізації української ГТС, що має передбачати рівноправне і взаємовигідне партнерство, а також ухвалення рішень на основі консенсусу.

Кажучи про конкретні пункти декларації, які не влаштовують російську сторону, міністр, зокрема, відзначив записаний в проекті документа намір України вступити до Енергетичного співтовариства.

Заявивши про право України приєднуватися до цієї організації, С.ШМАТКО, разом з тим, висловив побоювання, що це може призвести до перегляду тарифів на транзит газу без урахування думки постачальника або до перекладання частини тарифів на плечі постачальника.

Крім того, С.ШМАТКО заявив, що передбачений в проекті декларації доступ третіх сторін до підземних сховищ газу може, на думку Росії, сприяти появі посередників на ринку як нових, так і, можливо, старих.

Крім того, за словами російського міністра, передбачена проектом декларації можливість розширення потужностей газотранспортної системи, «не цілком відповідає» намірам і Росії, і ЄС диверсифікувати маршрути постачання газу.

С.ШМАТКО також заявив, що Росія наполягатиме на виконанні домовленостей, досягнутих між прем`єр-міністрами Росії і України восени 2008 року, угод, підписаних у січні нинішнього року, на збереженні розумних тарифів на транзит і створенні міжнародного механізму гарантій надійного транзиту газу через Україну.

«Продовження обговорення в двосторонньому форматі змушує нас серйозно задуматися про надійність традиційних ринків збуту», - наголосив С.ШМАТКО.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками конференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” очікується підписання Спільної декларації ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.