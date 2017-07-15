"Навіщо нам ще один папірець": Клімкін пояснив відсутність підсумкової заяви на саміті Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що заяви самітів Україна-ЄС повинні фіксувати нові важливі домовленості і прориви у відносинах, і немає сенсу в заявах, які будуть просто повторювати озвучену і прописане раніше.

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"Все дуже просто: навіщо нам ще один папірець, який повторює те, що вже сказано в Угоді про асоціацію? Досягнення вже зафіксовані. Нам потрібно йти до заяв самітів, які фіксують нові, дуже важливі домовленості. Повторення того, що вже є – навіщо це нам? Я взагалі не є фанатичним прихильником просто якихось заяв, які будуть забуті через 15 хвилин", – сказав він в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер", коментуючи ситуацію з відсутністю заяви за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Навіщо нам текст на три, чотири, п'ять сторінок, який прочитають тільки експерти, і в якому немає дійсно проривних речей?", – підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в АП заявили, що підсумкова декларація саміту Україна - ЄС, який відбувся в Києві, не була прийнята через відсутність консенсусу.