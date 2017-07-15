Телефонна розмова "нормандської четвірки" може відбутися за тиждень - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує проведення телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки" через наступний тиждень, яка ймовірно може відбутися з 24 по 28 липня.

Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

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Міністр нагадав, що наразі між сторонами ведеться розмова про організацію телефонної розмови на найвищому рівні за участі лідерів "нормандської четвірки" - президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна.

"Це скоріше за все буде через наступний тиждень, оскільки наступного тижня, це просто складно організувати з логістичної точки зору. Як тільки будемо мати результати телефонної розмови, і ми домовились, що це буде серйозна телефонна розмова", - заявив Клімкін.

У цьому зв'язку він додав: "Серйозна з точки зору фіксації саме на питаннях безпеки і звільнення заручників. Потім будемо планувати звичайно зустрічі, але зустрічі спрямовані на результат".

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори лідерів "нормандської четвірки" знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".