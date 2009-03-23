Баррозу нагадав Ющенку та Тимошенко про проблеми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, які спільно брали участь в сьогоднішній Міжнародній інвестиційній конференції, підтвердили спільність позицій щодо планів модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сьогодні на спільному брифінгу з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мені було дуже приємно сьогодні побачити, що як прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, так і Президент В.ЮЩЕНКО, брали активну участь в цій конференції і показали, що лідери України повністю підтримують цю угоду. Це був дуже важливий сигнал не лише для Європи, але і для всього світу», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що зараз після підписання сьогоднішньої заяви (підсумковий документ інвестконференції – УНІАН) в Україні необхідно активніше ухвалювати рішення, що забезпечують початок модернізації ГТС.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в Україні на сьогоднішній день спостерігається досить складна економічна ситуація. Також він наголосив на важливості виконання Україною економічних заходів з енергетичного пакета вимог Міжнародного валютного фонду, зазначивши при цьому важливість отримання другого траншу МВФ.

Ж.БАРРОЗУ також наголосив на необхідності ухвалення 31 березня, як планується, у Верховній Раді антикризового пакета заходів, що забезпечують виділення Україні другого траншу кредиту МВФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України В.ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.