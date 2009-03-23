МЗС Росії:: газова декларація України і ЄС - шлях до подорожчання газу

Низка положень підписаної сьогодні в Брюсселі спільної декларації України, ЄС і міжнародних фінансових організацій можуть призвести до подорожчання вартості газу для його українських і європейських споживачів.

Про це сказано в коментарі офіційного представника МЗС Росії у зв`язку з Міжнародною конференцією ЄС-Україна щодо інвестицій для модернізації української газотранспортної системи, розміщеному на сайті МЗС РФ.

У документі наголошується, що на конференції в Брюсселі можна було б закріпити позитивні форми взаємодії з урегулювання проблеми транспортування газу через територію України і вийти у форматі Росія – ЄС – Україна на нові домовленості на користь підтримки енергетичної безпеки Європи.

«На жаль, організатори заходу вибрали інший шлях, по суті, виключивши нас з тристороннього формату конференції», - сказано в коментарі.

У документі наголошується, що в січні 2009 року було досягнуто двосторонніх російсько-українських довгострокових домовленостей, в яких чітко визначено ціну на природний газу і тарифи на його транзит через територію України. Проте низка положень спільної декларації, зокрема, яка «допускає можливості зростання тарифів на транспортування природного газу, суперечать вказаним довгостроковим домовленостям, можуть призвести до подорожчання вартості газу для його українських і європейських споживачів». «Росія виступає за неухильне дотримання довгострокових контрактів на транспарентній й економічно обгрунтованій основі», - наголошується в коментарі МЗС РФ.

У міністерстві наполягають на тому, що «модернізація транзитної системи вимагає залучення всіх сторін, які беруть участь у транзиті газу: постачальників, транзитерів і споживачів». «Саме з такого розуміння виходила російська сторона, приймаючи запрошення взяти участь у вказаній конференції. Як випливає з декларації, участь Росії в цих зусиллях не входила в плани ЄС», - сказано в коментарі.

При цьому МЗС РФ наголошує, що «подібні дії важко розцінити як спрямовані на зміцнення співпраці Європейського Союзу з Росією».

У коментарі також сказано, що «прийнята в Брюсселі спільна декларація не враховує угоди і домовленості між Росією і Україною в газовій сфері, зокрема, щодо створення Міжнародного консорціуму з питань розвитку й управління газотранспортної системи України, основу якому поклала заява Президента Російської Федерації, Президента України і Канцлера ФРН від 2002 року. Тим самим, поставлено під загрозу ідею створення даного Консорціуму, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки Європи».

«Розраховуємо, що країни ЄС і Україна, а також інші держави вибудовуватимуть свою енергетичну політику в дусі партнерства і позитивної взаємозалежності», - сказано в коментарі МЗС РФ.