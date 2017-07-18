Україна і Грузія підписали декларацію про взаємну підтримку територіальної цілісності

Україна та Грузія підписали декларацію про взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Про це прес-секретар президента Украхни Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

Читайте такожПорошенко розпочав візит до Грузії (фото)"Україна і Грузія підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства. Зокрема про взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності", - написав Цеголко.

"Україна і Грузія підписали Угоду про співробітництво в галузі освіти. Зокрема про сприяння вивчення української мови в Грузії", - також додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Петро Порошенко розпочав державний візит до Грузії. Програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Іраклі Кобахідзе.