Україна і Грузія підписали декларацію про взаємну підтримку територіальної цілісності

11:43, 18 липня 2017
Політика
232 0

Даний документ був підписаний в ході візиту Петра Порошенка до Грузії.

facebook.com/president.gov.ua

Україна та Грузія підписали декларацію про взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Про це прес-секретар президента Украхни Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

Читайте такожПорошенко розпочав візит до Грузії (фото)"Україна і Грузія підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства. Зокрема про взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності", - написав Цеголко.

"Україна і Грузія підписали Угоду про співробітництво в галузі освіти. Зокрема про сприяння вивчення української мови в Грузії", - також додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Петро Порошенко розпочав державний візит до Грузії. Програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Іраклі Кобахідзе.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко Грузії#Україна Грузія