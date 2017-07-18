Розенблат обіцяє не переховуватись від слідства і самостійно "відповідати за свої вчинки"

Підозрюваний у хабарництві народний депутат Борислав Розенблат стверджує, що не має наміру переховуватись від слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на засіданні Солом’янського райсуду Києва, який розглядає клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Також депутат додав, що ніхто не запропонував взяти його на поруки, оскільки він “звик сам відповідати за свої вчинки”.

Водночас Розенблат назвав докази прокурорів “мемуарами” і заявив, що насправді має місце провокація дачі хабара, яка є злочином, згідно з нормами Кримінального кодексу.

Депутат зазначив, що відповідну заяву про злочин написав ще 30 червня, але керівник САП Назар Холодницький відмовив йому у відкритті провадження за цією заявою.

Засідання суду триває. Зараз виступають адвокати Розенблата.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

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За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив народним депутатам підозри і роз'яснив їх права.

САП просить суд обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн. Також прокурори вимагають зобов’язати депутата здати на зберігання закордонний паспорт й інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України, зобов’язати його носити електронний браслет, обмежити його пересування між Києвом та Житомиром. Крім того, прокурори просять заборонити Розенблату спілкуватися з рядом свідків та підозрюваних у його справі.