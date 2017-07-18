Адвокат Розенблата виступав у суді дві години: у прокурорів не витримали нерви

Один з адвокатів народного депутата Борислава Розенблата Петро Янченко безперервно виступав дві години на судовому засіданні з обрання його підзахисному запобіжного заходу. Прокурор Володимир Кривенко назвав його виступ “зґвалтуванням правосуддя”.

Як передає кореспондент УНІАН, Янченко у своєму виступі наголошував, що подання про притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності ініціював неналежний суб'єкт — генеральний прокурор України.

Адвокат стверджував, що, згідно із законодавством, в державі немає генерального прокурора України, а є просто генеральний прокурор, а відтак подання суперечило законодавству, і відповідна постанова парламенту про дозвіл на притягнення депутата до кримінальної відповідальності також є незаконною.

Слід зазначити, що у своєму виступі Янченко багато разів робив «ліричні» відступи та наводив історичні паралелі з часами президента СРСР Михайла Горбачова.

Після двох годин промови адвоката один з прокурорів САП Кривенко вигукнув у залі суду: “Припиніть ґвалтувати правосуддя”.

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Після цього суддя оголосила технічну перерву в засіданні на 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив народним депутатам підозри і роз'яснив їх права.

САП просить Солом’янський райсуд Києва обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн. Також прокурори вимагають зобов’язати депутата здати на зберігання закордонний паспорт й інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України, зобов’язати його носити електронний браслет, обмежити його пересування між Києвом та Житомиром. Крім того, прокурори просять заборонити Розенблату спілкуватися з рядом свідків та підозрюваних у його справі.