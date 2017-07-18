Заява Захарченка про "Малоросію" показує готовність Москви піти на загострення – Тимчук

Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук прокоментував заяви ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко про намір створити так звану «Малоросію».

Як пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook, вже на стадії виникнення «Малоросії» в ній з'явилися сепаратисти. «Не встиг Захарченко завершити свій спіч, як керівництво так званої «ЛНР» спростувало входження «республіки» в «Малоросію». Мовляв, луганські бойовики вважають ініціативу передчасною і свято шанують «Мінські угоди», тим більше, що їх ніхто до обговорення цієї затії не запрошував», – зазначив Тимчук.

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«Група ІС неодноразово повідомляла, що між луганськими та донецькими терористами (вірніше, між їх покровителями) йде неабияка внутрішньовидова боротьба за право грабувати Донбас. «ЛНР» навіть звинувачував «ДНР» в спробі окупації. Між цими чудовими утвореннями діє митниця (!), порівняно з якою найлютіші «укропи» - просто діти малі. Загалом, єдиний «народ Донбасу» з конкуруючих банд зліпити не виходить», – написав Тимчук.

Він вважає, що заява про «Малоросію» - це черговий сигнал, що Москва не збирається виконувати ніякі домовленості і готова піти на загострення.

«У контексті підготовки до масштабних навчань «Захід-2017» (заплановано на середину вересня), Кремль може ініціювати різні заклики «про захист від народу Малоросії», щоб ще більше загострити обстановку і використовувати це для торгу в ході переговорів.