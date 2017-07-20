У ЄС нагадали, що після запровадження безвізу Україна має продовжити боротись із корупцією

У Європейському Союзі очікують, що після запровадження безвізового режиму Україна продовжить демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією. Про це керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас сказав під час круглого столу в УНІАН на тему: "Чи беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму з ЄС після першого місяця дії". Захід відбувся у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine».

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"Країна отримала не лише безвіз, але й отримала те, що багато реформ, які привели Україну до безвізу, були також виконані. І, звичайно, для багатьох з нас реформи в антикорупційному секторі також важливі, і ми, Європейський Союз, теж будемо чекати, що не буде якихось кроків назад, що буде лише прогрес", - сказав Вільчинскас.

Також, говорячи про тенденції першого місяця після скасування візових вимог, дипломат сказав, що результат покращення людських контактів між українцями та європейцями буде все більш позитивним.

Водночас Вільчинскас додав, що усі твердження, які були присутні в інформаційному просторі щодо перешкод після запровадження безвізу під час вільних подорожей, були помилковими.

"Всі вони стали міфами. Зараз ми бачимо, що 120 тисяч переконались, як легко перейти кордон, як легко потрапити в 30 європейських країн, але, звісно, це не означає, що ми сьогодні повинні зупинитися і не говорити далі про ті правила, про ті умови, які у принципі кожен громадянин України з біометричним паспортом повинен знати", - сказав Вільчинскас.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.