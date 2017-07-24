Ляшко полетів відпочивати у Хорватію, але приховує це - ЗМІ

23 липня лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і його кум і заступник Юрій Сухін відлетіли у відпустку. О 15:20 літак, на борту якого перебували політики, полетів у Хорватію. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело у керівництві РПЛ.

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За цими даними, Ляшко і Сухін пробудуть на березі Адріатичного моря до 30 липня. Жити вони будуть в одному з п'ятизіркових готелів, а потім відправляться у невелику подорож на яхті.

Однак сьогодні, 24 липня, Олег Ляшко вирішив спростувати дану інформацію. Він написав пост у себе на сторінці в Facebook, підкріпивши все це знімком з псами з подвір'я його будинку.

Журналісти помітили, що в тому ж одязі, що на фото, він знявся у суботу, 22 липня, разом з соратниками Дмитром Ліньком, Ігорем Мосийчуком і Андрієм Лозовим.

Ще один доказ того, що Ляшко все ж полетів до Хорватії - користувачка під ніком Valeri Fad сфотографувалася в аеропорту "Бориспіль" з політиком за деякий час до його рейсу в Хорватію і опублікувала фото.

Як зазначає "Страна", 15 липня в ефірі телеканалу "Україна" Ляшко заявив, що їхати у відпустку цього літа не збирається, а якщо поїде за кордон, то тільки для того, щоб представляти Україну.

За даними видання, у червні Ляшко з Сухіним літали у Париж, а в квітні побували в Ізраїлі.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня у нардепа Капліна кинули півнем під час бійки депутатів РПЛ і БПП під Печерським судом, де розглядалася справа про сумісництво посад Ляшком.