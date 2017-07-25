Посол України закликав Сенат США визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом на поточній сесії

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий закликав Сенат (Верхня палата Конгресу) визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду проти українського народу на поточній 115-й сесії.

Про це повідомляє посольство України в США у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, зазначається, що Чалий провів зустріч з тимчасовим президентом Сенату США Орріном Хетчем – другою після віце-президента США посадовою особою верхньої палати американського парламенту.

«У цьому зв'язку обговорено питання подальшої підтримки Конгресом США зусиль України з впровадження реформ та протистояння російській гібридній війні», - йдеться у повідомленні.

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Так, посол України наголосив, що високо цінує міцний двопартійний консенсус у Сенаті стосовно України та розраховує на подальші практичні кроки американських законодавців щодо не лише збереження, а й розширення програм допомоги Україні, насамперед у сфері військово-технічного співробітництва. Керівник української дипломатичної установи також акцентував на значних перспективах для розвитку українсько-американської співпраці на економічно-інвестиційному та енергетичному напрямах.

Також сказано, що у контексті відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні Чалий звернувся до сенатора Хетча з проханням про підтримку ухвалення поточним, 115-им, Конгресом США рішення щодо визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.