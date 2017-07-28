НАБУ не уповноважене клопотати про позбавлення Насірова громадянства України – Ситник

Національне антикорупційне бюро не уповноважене клопотати про позбавлення керівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 липня, в Харкові під час відкриття територіального офісу Національного антикорупційного бюро сказав керівник НАБУ Артем Ситник.

“Ми не уповноважені”, - сказав Ситник.

Водночас він підкреслив, що відмова українського суду задовольнити клопотання прокуратури про стягнення суми застави з Насірова у зв’язку з невиконанням ним своїх зобов’язань компрометує всю українську судову систему.

«Я хочу сказати, що рішення суду, яким відмовлено в задоволенні подання прокуратури про стягнення суми застави у зв’язку з невиконанням Насіровим своїх зобов’язань не додало креативу у нашій співпраці з британськими колегами, тому що було дивно спостерігати, коли є всі офіційні документи, які підтверджують цей факт, коли є офіційна позиція Посольства Британії, а суд пише повну нісенітницю у своїх рішеннях”, - сказав Ситник.

У свою чергу, присутній на брифінгу керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підкреслив, що слідство має всі офіційні підтвердження наявності у Насірова підданства Великої Британії.

Читайте такожСуд не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову

“Ми звернулися офіційними каналами до британської сторони з приводу наявності громадянства. Британська сторона, уповноважені правоохоронні органи Британії, повідомили нам, що таке підданство є. Потім ці документи були надані судом, коли розглядалося обрання запобіжного заходу пану Насірову. Після цього прокуратура звернулася з офіційним міжнародно-правовим дорученням до британської сторони. І ми потім ще отримали документи, які підтвердили (наявність підданства — УНІАН). Це були і допити осіб їхньої міграційної служби, які цей паспорт видавали, це були витяги з усіх реєстрів, що такий паспорт існує. Які ще потрібні докази”, - наголосив Холодницький.

Він також зауважив, що рішення українського суду у справі Насірова може ускладнити екстрадицію в Україну підозрюваних, які переховуються в інших державах. “Коли стане питання про екстрадицію наших підозрюваних, які перебувають в розшуку, з території Великої Британії, може бути ризик такий, що на прикладі цьому британці можуть стверджувати, що у нас немає чесного суду, оскільки всі документи, які підтверджують, були надані, а суд сказав, що ні, ці документи для українського суду не мають ніякого значення. Тому це є бомба сповільненої дії. Вона може стосуватися не лише справи Насірова, вона може стосуватися всіх осіб, які зараз перебувають в розшуку чи переховуються на території Великої Британії чи інших країн”, - сказав Холодницький.

Насамкінець Ситник додав, що позавчора, 26 липня, Насірову була оголошена остаточна підозра. Сьогодні, 28 липня, не виключив очільник НАБУ, буде оголошено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів провадження для ознайомлення сторонами процесу.

Читайте такожНасіров може постати перед судом у Британії – посольство

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.