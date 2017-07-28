На хабарі затримали не Трояна, а його помічника - ЗМІ

На хабарі затримали помічника заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, який діяв у змові з представником громадського корпусу "Азова". Про це з посиланням на джерела у спільній слідчій групі, що складається з представників СБУ та ГПУ, повідомляє DT.UA.

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За свідченням джерел, слідство перевіряє причетність затриманого "азовця" до минулорічного нападу на інкасаторів "Ощадбанку" у Запоріжжі. Співрозмовники видання не виключають, що Троян був присутній на зустрічі, на якій передавалися гроші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Генпрокуратура поширила інформацію про затримання помічника посадової особи МВС та заступника голови громадської організації на хабарі в 1,5 мільйона гривень. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що на хабарі був затриманий сам Вадим Троян, який одразу ж спростував цю інформацію, оприлюднивши фото з тренажерного залу.