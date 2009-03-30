У Ющенка сформулювали п'ять претензій до проекту Тимошенко

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявляє, що законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, запропонований урядом як черговий пакет антикризових заходів, необхідних для продовження співпраці з МВФ, викликає ряд запитань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами О.ШЛАПАКА, більшість запропонованих змін не відповідають вимогам фонду. Зокрема, критику з боку Секретаріату викликають зміни, що стосуються відносин НБУ і держбюджету.

О.ШЛАПАК підкреслив, що згідно з діючою на сьогодні нормою, Нацбанк за підсумками року проводить аудит своєї діяльності і переводить до держбюджету суму перевищення своїх доходів над витратами.

«Так буде і цього року. Таке перевищення в 2008 році склало орієнтовно 4,4 млрд. грн. Вже понад 1 млрд. грн. у січні переведено до держбюджету, очевидно, найближчим часом буде переведення і решти суми. Проте уряд пропонує нововведення – НБУ в 2009 році має переводити до держбюджету авансом щокварталу свої поточні доходи. Ця норма на сьогодні суперечить закону про Нацбанк», – заявив О.ШЛАПАК.

Також у Секретаріаті Президента піддали критиці норму, що дозволяє вносити до капіталу національних акціонерних компаній облігації внутрішньої держпозики для збільшення капіталу в необмеженій кількості, «тим самим збільшуючи до незрозумілих розмірів державний борг країни».

«Ця норма дійсно є в 73-й статті бюджету, але вона стосується лише процедури рекапіталізації банків і має чіткі обмеження – 44 млрд. грн., і під ці 44 млрд. грн. у нас є вільний ресурс. Згідно з домовленостями з МВФ, це саме частина тих резервів, які надані Україні МВФ», – сказав О.ШЛАПАК.

Третім спірним пунктом він назвав розширення функцій Аграрного фонду. (Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс на розгляд ВР проект змін до Закону «Про державний бюджет України на 2009 рік», яким пропонується розширити функції Аграрного фонду України, надавши йому дозвіл проводити закупівлі дизельного пального і мінеральних добрив. 25 березня ц.р. О.ШЛАПАК заявив, що розширення функцій Аграрного фонду не має відношення до вимог МВФ. «Сьогодні ухвалене рішення, відповідно до якого Аграрний фонд тепер буде змушений купувати добрива, дизельне пальне, котрі не є об`єктом цінового регулювання, а отже, ми ризикуємо перетворити Аграрний фонд на сміттєве звалище, як це вже зробили з Держрезервом, і він одержить функції, цілком йому не притаманні", – підкреслив О.ШЛАПАК).

Резюмуючи це, перший заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що три вищеперелічені пункти не мають ніякого відношення до вимог МВФ.

Ще два пункти – що стосуються збільшення на 2% відпускної ціни газу для бюджетних організацій і для промисловості та впорядкування зарплат співробітників органів місцевого самоврядування – теж не відповідає, а в деяких моментах і суперечить вимогам МВФ.

О.ШЛАПАК підкреслив, що лише один пункт із запропонованих змін до держбюджету відповідає вимогам МВФ – щодо фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України». При цьому він висловив думку, що цей пункт змін до держбюджету може бути винесений на розгляд окремим законопроектом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що 31 березня Верховна Рада проголосує за черговий пакет антикризових заходів, які дозволяють одержати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

В антикризовий пакет, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби та іншу продукцію, про внесення змін до державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду і фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про запровадження «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.

25 березня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив журналістам, що Кабінет міністрів України відкоригував ряд антикризових законопроектів з урахуванням думки Верховної Ради. За його словами, Кабмін 25 березня схвалив виключення із законопроектів положення про 2-процентну надбавку до вартості нафтопродуктів для компенсації витрат НАК «Нафтогаз України».

Крім того, І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що в урядовому законопроекті про акцизи є одна «пікантна новація» щодо зрідженого газу. "Ми чудово розуміємо, що позиція неоднозначна. Хоча ми спочатку пропонували нульову ставку для фізичних осіб. Не сприйнята була позиція, і щоб не гальмувати питання, ми прибираємо цю позицію з тексту. Щодо нафтопродуктів ми ставимо ставку не 85, а 50 євро і запроваджуємо її з 1 жовтня», – зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що проведені урядом зміни в законопроекти будуть позитивно сприйняті депутатами при голосуванні.