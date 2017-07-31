Чотирьох нардепів спіймали на "кнопкодавстві" в липні

13:59, 31 липня 2017
Політика
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Всі депутати, які голосували не за себе є членами президентської фракції БПП.

У липні 4 нардепа кнопкодавили 5 разів під час голосувань ВР / chesno.org

Громадянський рух "Чесно" оприлюднило список депутатів Верховної Ради, які "кнопкодавили" в липні. Інфографіка була опублікована на сайті chesno.org.

За інформацією активістів, в липні 4 нардепа кнопкодавили 5 разів під час голосувань Верховної Ради. При цьому всі депутати, які голосували не за себе є членами президентської фракції БПП.

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Ярослав Дубневич кнопкодавил двічі. Михайло Довбенко, Іван Мельничук та Ірина Фриз по одному разу.

Як повідомляв УНІАН, опозиція піймали на кнопкодавстві Рибака і Калєтніка. Спікер ВР Володимир Рибак і перший віце-спікер Ігор Калєтнік не могли голосувати за ухвалення законів під час вечірнього засідання ВР, так як сиділи на місцях, не обладнаних засобами для голосування.

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Теги: #кнопкодавство у Раді#депутати-кнопкодави