Чотирьох нардепів спіймали на "кнопкодавстві" в липні

Громадянський рух "Чесно" оприлюднило список депутатів Верховної Ради, які "кнопкодавили" в липні. Інфографіка була опублікована на сайті chesno.org.

За інформацією активістів, в липні 4 нардепа кнопкодавили 5 разів під час голосувань Верховної Ради. При цьому всі депутати, які голосували не за себе є членами президентської фракції БПП.

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Ярослав Дубневич кнопкодавил двічі. Михайло Довбенко, Іван Мельничук та Ірина Фриз по одному разу.

Як повідомляв УНІАН, опозиція піймали на кнопкодавстві Рибака і Калєтніка. Спікер ВР Володимир Рибак і перший віце-спікер Ігор Калєтнік не могли голосувати за ухвалення законів під час вечірнього засідання ВР, так як сиділи на місцях, не обладнаних засобами для голосування.