Голова Комітету з нацбезпеки домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю

15:00, 02 серпня 2017
Політика
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Співрозмовники обговорили поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України.

Україна та Ізраїль можуть поглибити співпрацю в оборонці / фото: УНІАН

У середу відбулася зустріч Голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, члена фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського з представниками найбільшого приватного оборонного концерну Ізраїлю - компанії Elbit Systems.

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Під час зустрічі обговорювалися питання поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба Комітету.

Сергій Пашинський наголосив, що для України є дуже важливим досвід Ізраїлю в питаннях забезпечення національної безпеки та підтримання обороноздатності держави. Також зазначається, що сторони висловили готовність до поглиблення співпраці.

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Теги: #Україна і Ізраїль#співпраця Україна та Ізраїль