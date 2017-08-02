Голова Комітету з нацбезпеки домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю

У середу відбулася зустріч Голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, члена фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського з представниками найбільшого приватного оборонного концерну Ізраїлю - компанії Elbit Systems.

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Під час зустрічі обговорювалися питання поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба Комітету.

Сергій Пашинський наголосив, що для України є дуже важливим досвід Ізраїлю в питаннях забезпечення національної безпеки та підтримання обороноздатності держави. Також зазначається, що сторони висловили готовність до поглиблення співпраці.