У Єврокомісії задоволені новими санкціями США проти Росії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер задоволений тим, що закон США щодо нових санкцій для Росії врахував занепокоєння Європейського Союзу, але заявляє про можливі кроки у відповідь в разі, якщо будуть порушені інтереси європейських компаній.

Про це йдеться в повідомленні ЄК, яке було розповсюджено в Брюсселі в середу, передає власний кореспондент УНІАН.

Зазначається, що Юнкер висловив задоволення у зв'язку з тим, що, «в принципі законопроект був пом'якшений після того, як ЄС висловив свою стурбованість».

«Я заявив на саміті G7 у Таорміні і на саміті G20 у Гамбурзі, якщо американці продовжать (з прийняттям нових санкцій), ми будемо готові адекватно реагувати в лічені дні. В результаті значну частину передбачуваних санкцій проти Росії було знято», - констатував він.

За словами Юнкера, в Конгресі США також переконані, що санкції будуть застосовані тільки після того, як пройдуть консультації з союзними країнами.

«І я вірю, що ми ще є союзниками США», - сказав президент ЄК.

У цьому зв'язку в ЄК зауважили, що таким чином під час застосування будь-яких санкцій можуть бути враховані європейські інтереси. В разі, якщо цього не станеться, президент ЄК залишає за собою право вжити адекватних заходів. Також якщо американські санкції поставлять у невигідне становище компанії Євросоюзу, які торгують з Росією в енергетичному секторі, ЄС готовий протягом кількох днів зробити кроки у відповідь.

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«Ми готові», - сказав Юнкер в інтерв'ю європейській студії ARD в Брюсселі.

«Ми повинні захищати свої економічні інтереси по відношенню до США. І ми зробимо це», - наголосив президент ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

Також він посилює антиросійські секторальні санкції стосовно фінансового сектору РФ і російської енергетики, передбачається запровадження санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також запровадження санкцій щодо осіб, які відповідають за порушення прав людини на окупованій РФ території, які діють в інтересах оборонного і розвідувального секторів уряду РФ.

При цьому Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду зусиллям США і Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Також, за його словами, цей закон не повинен використовуватися для запобігання зусиллям адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та європейських союзників.