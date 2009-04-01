Вакарчук оприлюднив свої доходи

Сукупний доход міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА у 2008 році становив понад 354 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією», І.ВАКАРЧУК оприлюднив відомості про доходи, цінні папери та майно, що належать йому та членам його родини.

Загальна сума сукупного доходу міністра минулого року становила 354 тис. 770 грн., у тому числі: заробітна плата – 264 тис. 152 грн., відсотки – 38 тис. грн., дохід від наукової, викладацької, творчої діяльності – 15 тис. 590 грн.

І.ВАКАРЧУК не мав у 2008 році доходів від підприємницької і незалежної професійної діяльності або від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Він також не отримував матеріальну допомогу та страхові відшкодування.

У зобов`язаннях фінансового характеру за 2008 рік вказано про сплату міністром за договорами найму (оренди) 75 тис. грн., на утримання майна – 15 тис. грн. У І.ВАКАРЧУКА на рахунку у банку знаходиться 283 тис. 010 грн.

І.ВАКАРЧУК також повідомив у декларації в розділі відомості про нерухоме майно, що має у приватній власності земельну ділянку загальною площею 0,7264 га, а члени його сім`ї - 0,6396 га. Також міністр заявив, що має квартиру площею 147,8 кв. м. (у Львові), члени його сім`ї — квартиру площею 125,3 кв. м. (також у Львові).

У декларації повідомляється, що міністр не має приватних транспортних засобів, а у приватній власності членів його сім’ї є автомобіль Mitsubishi Outlander.

Декларація заповнена 30 березня 2009 року.