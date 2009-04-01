Третьяков розуміє, за рахунок чого Балога хоче зберегтися в політиці

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков закликає главу Секретаріату Президента Віктора Балогу припинити давати оцінки діяльності парламенту і парламентської коаліції.

«Вчора ми знову стали свідками оцінних думок людини, яка повинна виконувати технічні функції по Секретаріату Президента. Нічого нового не почули: мовляв, парламент – поганий, прем`єра - у відставку, а будь-яке неефективне голосування – це поразка більшості. Хочу довести до відома пана Балоги, що не в його компетенції давати такі оцінки, і тим більше, не йому вирішувати, який законопроект допоможе в кризовій ситуації, а який потрібно допрацювати», - підкреслив заступник голови фракції НУ-НС.

За словами Третьякова, «тільки маленькі люди намагаються вирости за рахунок тих, хто дійсно має вагу. Точно так і Віктор Балога намагається зберегтися в політиці, критикуючи вибраний народом парламент».

Главред