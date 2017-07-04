Україна не впустила чеського депутата-спостерігача "референдуму" в Криму

Україна не впустила чеського депутата Мілана Шарапатку, який планував відвідати семінар Парламентської асамблеї НАТО у Києві. Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Ceskenoviny.cz.

За даними видання, у неділю, 2 липня, чеський безпартійний депутат Шарапатка прибув до Києва з іншими депутатами, щоб відвідати семінар Парламентської асамблеї НАТО.

Проте чеху довелося залишитися в транзитній зоні київського аеропорту, згодом він повернувся до Чехії.

"Я питав, що стало причиною відмови, але мені відмовилися її повідомляти. Я залишився в транзитній зоні, в той час як моїх колег пропустили", - розповів Шарапатка.

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"Я очікую, що Чехія відреагує на цей інцидент. Я вважаю, що вона повинна також заборонити в'їзд на територію країни десяткам депутатів українського парламенту, які сповідують націонал-фашистську ідеологію Степана Бандери. Це небезпечно не лише для нас, але й для всього світу", - написав депутат у своєму блозі щодо заборони на в'їзд.

Повідомляється, що три роки тому Мілан Шарапатка був у Криму як спостерігач на "референдумі" про "приєднання" півострова до Росії.

Але чех вважає, що не це було причиною відмови йому у в'їзді.

"З того часу я був в Україні кілька разів з тим же паспортом, і ніяких проблем не було", - сказав він.

Чеський депутат Антонін Седя, який ще у неділю обговорив інцидент з чеським послом Радеком Матулі та секретарем делегації Івою Масаржіковою, повідомив, що депутату заборонили в'їзд в Україну до 2018 року з міркувань безпеки.