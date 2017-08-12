Лавров порівняв Крим у складі України зі здачею Ленінграда Гітлеру
У кращих традиціях російської пропаганди чиновник порівняв міркування деяких росіян про те, що Крим не треба було анексувати, зі здачею Ленінграда нацистам.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що після Євромайдана "віддати" Крим Україні було б злочином. Про це він заявив під час Всеросійського молодіжного освітнього форуму, передає "ТАСС".
"Крим віддавати до рук нацистів, які здійснили переворот у Києві, і на цій хвилі прийшов нинішнє керівництво, було б, я вважаю, злочинним", - заявив російський чиновник.
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У кращих традиціях російської пропаганди чиновник порівняв міркування деяких росіян про те, що Крим не треба було анексувати, зі здачею Ленінграда нацистам.
"Пам'ятаєте, нещодавно був спір теж з позиції прагматизму, хтось на якомусь нашому каналі, ліберальний, по-моєму, став розвивати думку про те, чи треба було утримувати Ленінград, чи не простіше було його скласти, тоді б не було стільки жертв. Мені здається, це з тієї самої історії - міркування про те, що треба було кинути росіян у Криму, росіян на Донбасі", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше Лавров вигадав нове виправдання окупації Криму. Він порівняв окупований Крим з Фолклендскими островами.