Лавров порівняв Крим у складі України зі здачею Ленінграда Гітлеру

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що після Євромайдана "віддати" Крим Україні було б злочином. Про це він заявив під час Всеросійського молодіжного освітнього форуму, передає "ТАСС".

"Крим віддавати до рук нацистів, які здійснили переворот у Києві, і на цій хвилі прийшов нинішнє керівництво, було б, я вважаю, злочинним", - заявив російський чиновник.

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У кращих традиціях російської пропаганди чиновник порівняв міркування деяких росіян про те, що Крим не треба було анексувати, зі здачею Ленінграда нацистам.

"Пам'ятаєте, нещодавно був спір теж з позиції прагматизму, хтось на якомусь нашому каналі, ліберальний, по-моєму, став розвивати думку про те, чи треба було утримувати Ленінград, чи не простіше було його скласти, тоді б не було стільки жертв. Мені здається, це з тієї самої історії - міркування про те, що треба було кинути росіян у Криму, росіян на Донбасі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров вигадав нове виправдання окупації Криму. Він порівняв окупований Крим з Фолклендскими островами.