В Україну завтра прибуде делегація США на чолі з головою Пентагона

В Україну завтра прибуде делегація Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони Джеймсом Меттісом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті українського оборонного відомства.

«Делегація США перебуватиме в Україні у період 23-24 серпня 2017 року», - зазначається в повідомленні.

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За словами керівника вітчизняного оборонного відомства Степана Полторака, США є головним стратегічним партнером для України у всіх вимірах: політичному, військовому та економічному. Він назвав всебічну допомогу США визначальним фактором відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня президент Петро Порошенко висловив переконання, що заплановані переговори з Меттісом матимуть надзвичайно важливе значення для зміцнення обороноздатності України.