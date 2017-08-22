В Україну завтра прибуде делегація США на чолі з головою Пентагона

10:45, 22 серпня 2017
Політика
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За словами міністра оборони України, США є головним стратегічним партнером для України у всіх вимірах: політичному, військовому та економічному. 

Прапори України і США, ілюстрація / REUTERS

В Україну завтра прибуде делегація Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони Джеймсом Меттісом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті українського оборонного відомства.

«Делегація США перебуватиме в Україні у період 23-24 серпня 2017 року», - зазначається в повідомленні. 

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За словами керівника вітчизняного оборонного відомства Степана Полторака, США є головним стратегічним партнером для України у всіх вимірах: політичному, військовому та економічному. Він назвав всебічну допомогу США визначальним фактором відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня президент Петро Порошенко висловив переконання, що заплановані переговори з Меттісом матимуть надзвичайно важливе значення для зміцнення обороноздатності України.

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Теги: #Відносини України і США#делегація США на Дні Незалежності України