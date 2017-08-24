Шкіряк прокоментував повідомлення про підготовку замаху на Порошенка (відео)

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі 5 каналу прокоментував повідомлення, яке отримали правоохоронці від аноніма, про замах, який нібито готувався на президента України.

Читайте такожФСБ Росії готує в Україні теракти і гучні вбивства державних діячів - Грицак

"Що стосується цього повідомлення, то безперечно, Служба безпеки України і відповідні підрозділи, які здійснюють функції охорони глави держави, завжди повинні бути готові і не прив'язуватися до тих чи інших повідомлень. Наскільки я знаю, проводиться відповідне з'ясування обставин цього повідомлення, а також пошук аноніма, і я думаю, що як тільки інформація буде з'ясована, про неї повідомлять. Зрештою, тут можна розглядати два варіанти, не виключено, що це просто чийсь ідіотський жарт, і такі речі у нас трапляються практично щоденно. Інша справа, що багато людей, так званих мінерів, не усвідомлюють, що за це передбачено суворе покарання", – зазначив Шкіряк.

"Звісно, рішення приймало б Управління державної охорони, яке відповідає за охорону президента, але якби загрози були реальні, думаю, що заходи могли б або скасувати, або перенести. Такий порядок", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час візиту президента Петра Порошенка в Ізюм Харківської області анонім заявив про спланований на нього замах. Дзвінок був зроблений з ІР-телефонії 22 серпня близько 12.20.

Повідомлення про можливий замах на Порошенка було зроблено жіночим механічним голосом.