Небезпечні ляпи Freedom House

Вже не вперше Freedom House припускається небезпечних неточностей, презентуючи свої дослідження. При цьому йдеться виключно про внутрішню політику цієї організації: то вони розрізняють країни, то вони розрізняють території...

Так і в нинішньому випадку, який викликав обурення в Україні. Так, правозахисники Freedom House могли б позначити Крим одним кольором із Україною, але тоді б це означало, що і в нашій країні, і на півострові абсолютно однакова ситуація. У Freedom House є три кольори, які позначають вільні, частково вільні та невільні території. Тобто якщо позначити Крим і Україну одним кольором, це означатиме, що ситуація в окупованому Росією Криму абсолютно така сама, як і в решті України.

Тож Freedom House позначає на мапі не кордони країн, а фактичний стан справ із правами людини на конкретних територіях! Таке пояснення виглядає цілком логічним.

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Але тоді нелогічним виглядає наступний момент: чому не позначені цим кольором «невільних територій» тимчасово окуповані райони Донбасу? Freedom House всю Україну і весь Донбас «зафарбував» як «частково вільну територію», тобто вийшло, що в «ЛНР» і «ДНР» ситуація з правами людини така сама, як і в решті України. А це не відповідає дійсності.

На цей випадок організація мала б дати спеціальне пояснення: зміна кольору жодним чином не стосується визнання анексії Криму, а це просто означає фактичний стан справ. Можливо, такі території варто було б позначати якимось четвертим кольором, наприклад, «невизнані чи тимчасово окуповані території» із певним станом справ. А так, звісно, виникає питання про те, чому окупований Донбас не позначений тим самим кольором, що й Крим. Якби це було зроблено, я переконаний, не було б жодних питань. А так це виглядає як натяк на те, що Freedom House визнає анексію Криму.

Що це — неуважність чи свідома дія? Я думаю, що це — непрофесіоналізм. Freedom House не визнає анексію Криму. Але виглядає так, що це дослідження вони зробили на «тяп-ляп», не спромоглися й не «заморочилися» з тим, щоб пояснити, чому використані такі кольори, і чому такий виняток конкретно для Криму. Це — не політика Freedom House. Це — їхнє головотяпство.

У Freedom House вже вдруге з’являється така карта, коли Крим позначений іншим кольором, відмінним від України. І в перший раз ця історія здійняла хвилю критики, і тоді організація запевняла, що це не є визнанням анексії Криму і таке інше. І знову повторився цей трюк. Тому, на жаль, це свідчить про їхнє нерозуміння моменту.

Україна повинна реагувати на такі неточності, навіть на рівні МЗС. Оскільки все це дає привід російській пропаганді трактувати таку подачу як визнання анексії Криму. Тож, на жаль, головотяпство Freedom House створює додаткові проблеми для всіх. Але реагувати, безумовно, потрібно.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії Berta Communications, співзасновник Українського інституту майбутнього