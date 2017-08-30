Печерський суд спростував визнання нардепа Полякова потерпілим у справі про "провокації підкупу"

Печерський районний суд Києва не приймав рішення про визнання депутата Максима Полякова потерпілим у справі про провокації підкупу Антикорупційного бюро. Про це повідомила прес-служба суду в Facebook.

"Жодного рішення про визначення процесуального статусу потерпілого за Поляковим М. А. Печерським районним судом Києва не приймалося", - підкреслюється в повідомленні.

Рішення стосувалося зобов'язання слідчого у справі від 7 липня 2017 року розглянути заяву Полякова про його залучення до провадження як потерпілого.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Поляков повідомив, що йому наділи електронний браслет. "Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я, як законослухняний громадянин, надів електронний засіб контролю", - розповів депутат. Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.