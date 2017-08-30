Печерський суд спростував визнання нардепа Полякова потерпілим у справі про "провокації підкупу"
Жодного рішення про визначення процесуального статусу потерпілого за Поляковим Печерським районним судом Києва не приймалося.
Печерський районний суд Києва не приймав рішення про визнання депутата Максима Полякова потерпілим у справі про провокації підкупу Антикорупційного бюро. Про це повідомила прес-служба суду в Facebook.
"Жодного рішення про визначення процесуального статусу потерпілого за Поляковим М. А. Печерським районним судом Києва не приймалося", - підкреслюється в повідомленні.
Рішення стосувалося зобов'язання слідчого у справі від 7 липня 2017 року розглянути заяву Полякова про його залучення до провадження як потерпілого.
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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Поляков повідомив, що йому наділи електронний браслет. "Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я, як законослухняний громадянин, надів електронний засіб контролю", - розповів депутат. Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).
11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.
21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.
4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.
17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.