Україна чекає від Єврокомісії офіційних роз'яснень щодо скандальної заяви Юнкера

Представник України при Євросоюзі, посол Микола Точицький висловив Європейській комісії свою стурбованість у зв'язку з висловлюваннями президента ЄК Жана-Клода Юнкера на адресу України, які не відповідають дійсності і які були використані російськими ЗМІ для дискредитації України напередодні набуття чинності Угоди про асоціацію.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи на прохання агентства висловлювання Юнкера про те, що нібито президент України Петро Порошенко говорив, що Україна вже у ЄС та НАТО. Зокрема президент ЄК сказав: "Я бачу, що мій друг Порошенко сказав декілька днів тому, що Україна є Європейським Союзом і НАТО, але зараз це не те і не інше. Я думаю, що ми повинні це мати на увазі".

Представник України при ЄС заявив, що ці слова не залишилися поза увагою керівництва держави та Представництва при Євросоюзі.

"Я офіційно звернувся до Європейської комісії за роз'ясненнями з приводу нещодавніх висловлювань президента Жана-Клода Юнкера під час щорічної конференції послів у Брюсселі. Я також привернув увагу до фактичних слів президента України Порошенка, який, виступаючи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України, відзначив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури. Нібито сказане (президентом) про те, що Україна вже в ЄС та НАТО, не відповідає дійсності. Тому своїм колегам у Єврокомісії я висловив занепокоєння, бо слова президента ЄК були широко використані у першу чергу для пропаганди в російських ЗМІ з метою дискредитації України та нашого євроінтеграційного курсу", - сказав Точицький.

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На переконання посла, такі висловлювання напередодні набрання чинності Угоди про асоціацію "підривають і рівень нашої довіри, і наш серйозний рівень співпраці".

Разом з тим, український дипломат констатував, що у той же час Євросоюз надає "масштабну політичну та фінансову підтримку протидії агресії РФ, відзначає реформи, які здійснює Україна".

"Ми маємо дочекатися офіційних роз'яснень, але свою стурбованість ми висловили", - наголосив Точицький.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня на конференції послів ЄС Юнкер нагадав, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу і НАТО. «У світі зараз триває 60 війн, жодної немає у Європі, не враховуючи Україну, яка не є у ЄС. Я бачу, що мій друг Порошенко сказав декілька днів тому, що Україна є Європейським Союзом і НАТО, але зараз це не те і не інше. Я думаю, що ми повинні це мати на увазі», - сказав Юнкер.

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24 серпня під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України Порошенко заявив, що дорога в України одна - широкий євроатлантичний автобан, що веде до членства у Європейському Союзі та НАТО. За словами президента, «на 26-му році Незалежності ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Щоб заблокувати цей процес, Москва доклала ще більших зусиль, ніж свого часу до зриву підписання самого договору». «Та є така приказка: "Собаки брешуть, вітер віє, а караван (наш український караван) – іде". 1 вересня Угода набирає чинності і стає для нас «дорожньою картою» реформ. А дорога у нас одна - широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в Європейському Союзі та НАТО», - додав глава держави.

Крім того, 26 серпня під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців Порошенко заявив, що Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО. «Впевнений у тому, що і в подальшому ми можемо розрахувати на таку саму координацію та взаємодію з боку СКУ зусиль нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави і реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей, бо окремі політики в середині країни та за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в ЄС, і перспективу членства в НАТО», - сказав президент.