Голова Держкіно нарешті відреагував на інформацію про корупцію у відомстві (відео)

Глава Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко вважає загрозою знищення українського кіно повідомлення про кримінальне провадження столичної прокуратури щодо незаконних оборудок з грішми держбюджету.

Як йдеться у вечірньому сюжеті ТСН, ця реакція державного службовця з'явилася лише через кілька тижнів після оприлюднення скандальної інформації.

Журналісти почали ставити питання про ризики корупції при виділенні грошей з бюджету та при їхньому використанні чотири місяці тому. На початку серпня столична прокуратура оголосила, що має оперативну інформацію, що кіномитці платили державні кошти фіктивним фірмам за неіснуючі послуги. Під прицілом опинилися 17 підприємств, які з легкої руки Держкіно отримували від 3 до 50 мільйонів гривень на реалізацію кінопроектів.

"На цей час нами отримана оперативна інформація, яка дозволяє стверджувати, про те, що ці підприємства після отримання бюджетного фінансування мали взаємовідносини з фіктивними підприємствами, сплачуючи неіснуючі послуги", - розповів заступник прокурора Києва Андрій Андрєєв.

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Глава агентства воліє не говорити про зв'язки з сумнівними компаніями, а від звинувачень відхрещується.

"Я не отримував особисто ніяких звернень від прокуратури міста Києва, які б стосувалися згаданих речей у сюжеті. Я, як керівник Держкіно, можу сказати, що Держкіно також не отримувало жодних звернень від прокуратури з цього приводу", - твердить Іллєнко. Однак скандал може обернутися для нього і його структури болісно, адже цьогоріч Держкіно отримало понад 500 млн бюджетних гривень, а наступного ця цифр може скласти 2 мільярди – результати ж слідства можуть вплинути на цей обсяг.

Крім того, міністерство культури запускає в роботу Український культурний фонд та кілька галузевих директоратів, які теж займатимуться національним кіно. Як зізнався заступник міністра Юрій Рибачук, в уряді думають над тим, щоби функції Держкіно відійшли новому фонду, однак рішення ще не прийнято.

Іллєнко не навів аргументів супроти результатів розслідувань журналістів, і не стане в суді оголошувати свої претензії до ЗМІ. "Я особисто не збираюся подавати позови до журналістів. Я думаю, що по-перше, мені це не пасуватиме, як голові центрального органу виконавчої влади, а по-друге, я не збираюся витрачати свій час на це", - заявив він.