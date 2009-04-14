Ющенко Нашою Україною не керує, просто у нього партквиток №1...

Народний депутат, член робочої групи з опрацювання змін до Статуту партії "Народний Союз Наша України» Володимир МОЙСИК наголошує, що обрання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на посаду голови НСНУ не суперечить ані Статуту партії, ані чинному законодавству країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСНУ.

За словами В.МОЙСИКА, рішення першого етапу VI з’їзду партії щодо обрання В.ЮЩЕНКА головою цілком логічне. «В.ЮЩЕНКО є засновником «Нашої України» та її головою з самого початку, він має партійний квиток за номером один», - зазначив В.МОЙСИК. Також, за його словами, аби уникнути суперечностей із законодавством, з’їзд НСНУ вніс відповідні зміни до свого Статуту, згідно з якими було введено нову посаду – голови Ради партії, якому передали фактично все коло повноважень, що раніше належали голові партії. Водночас голова партії став її політичним лідером, з нього були зняті фактично усі розпорядчі та виконавчі функції.

Як роз’яснює юридичний департамент «Нашої України», за обсягом повноважень, визначених в зміненому Статуті партії, голова партії – політичний лідер не входить до складу статутних органів, а лише консолідує їх роботу.

«Жодних питань ні з правової, ні з політичної точок зору не виникає. Адже Президент і сам говорить про те, що він партією не керує, а лише є її офіційним представником», - підкреслив В.МОЙСИК.

Водночас, на його переконання, інше рішення VI з’їзду партії, що стосується виключення сімох народних депутатів зі складу Ради «Нашої України», є незаконним: «Статут партії містить положення про те, що депутати поточного скликання Верховної Ради України є членами Політичної ради «Нашої України» як народні обранці і не обираються на з’їзді, - пояснив він. – Виходячи з цього, рішення про їх виключення суперечить нормі Статуту, оскільки усі вони мають мандат поточного скликання парламенту».

При цьому В.МОЙСИК наголошує, що сам VI з’їзд "Народного Союзу Наша Україна" був легітимним: «Це був звітно-виборний з’їзд, якому передували звітно-виборні конференції у обласних та районних осередках партії. В установленому порядку було обрано делегатів, їх повноваження перевірила мандатна комісія, отже у легітимності самого з’їзду сумніватися не потрібно».

Разом з тим, В.МОЙСИК відзначив необхідність прийняття змін до Статуту «Нашої України», оскільки «він приймався досить давно, а життя і у партії, і у суспільстві змінилося». В цьому контексті він повідомив, що надійшло вже близько сотні пропозицій від регіональних партійних осередків, які напрацьовувалися у виконкомі ще до створення робочої групи по опрацюванню змін до Статуту партії. “Сьогодні ж робоча група повинна опрацювати ці зміни, узагальнити їх та доповісти на Політраді партії. В свою чергу Рада «Нашої України» запропонує з’їздові внести відповідні зміни», - повідомив член робочої групи по опрацюванню змін до Статуту партії.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2008 року В.ЮЩЕНКО заявив, що партія "Народний Союз Наша Україна" визначиться стосовно народних депутатів України, які підтримали коаліцію з БЮТ і Блоком Литвина. В.ЮЩЕНКО нагадав, що з`їздом партії НСНУ було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати, які порушили це рішення, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду.

З 37 членів фракції НУ-НС, які підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, членами партії "Народний Союз Наша Україна" є: Валерій БОРИСОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

27 грудня 2008 р. сімох народних депутатів, які підписали коаліційну угоду, не включили до складу новообраної політради партії "Народний Союз Наша Україна". Таке рішення було ухвалено на з’їзді НСНУ. Водночас, цих сімох народних депутатів не виключили зі складу партії НСНУ.

13 квітня 2009 р. президія НСНУ ухвалила рішення про проведення засідання Ради партії 16 травня.