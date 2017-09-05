Лише поодинокі миротворчі місії завершуються реальним встановленням миру - військовий експерт

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник переконаний, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію розмежування на Донбасі зумовлена його бажанням перемогти у війні з Україною, тому Росія намагатиметься використати ідею миротворчої місії у власних інтересах.

Про це військовий експерт заявив в коментарі УНІАН.

«Що стосується заяви про миротворців. Головне, що варто розуміти, – це те, що логіка дій російського президента та керівництва загалом продиктована не намаганням врегулювати конфлікт, а намаганням досягнути перемоги в цьому конфлікті, власне заради чого ця війна і була затіяна, починаючи з Криму і закінчуючи Донбасом», - сказав Мельник.

«Тому саме в цьому контексті ми маємо сприймати такі ініціативи російського керівництва. Це не значить, що ми повинні категорично ставати в опозицію до таких ініціатив, але потрібно бути дуже пильним, потрібно мати власний план, своє бачення того, якою має бути ця миротворча місія, її формат, мандат для того, щоб не дати Росії використати ідею миротворчої місії у власних інтересах», - зауважив Мельник.

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На переконання експерта, Україна зараз потрапляє в неприємну ситуацію, оскільки, з одного боку, ініціатива про миротворців постійно йшла від неї, і намагатися заперечувати чи категорично протидіяти їй лише тому, що цю ініціативу намагається перехопити президент РФ Путін, було б нелогічно та незрозуміло для міжнародних партнерів України.

За його словами, ситуація якісно змінилась на користь визнання української позиції, але процес залишається незавершений, і Росія на сьогодні не визнана країною-агресором.

«Потрібно виробити чіткий план, алгоритм дій України стосовно реалізації такої ідеї. Зокрема, статус Росії як агресора до кінця не формалізований та не визначений. Росія бере участь в «нормандському форматі» не як сторона конфлікту, а як посередник. Тому для того, щоб ставити ідею про розгортання миротворчої місії на Генасамблеї, має бути завершений процес насамперед на національному рівні. У нас є низка законів, заяв, постанов, але при цьому всьому Росії все-таки залишили можливість заперечувати її учать як сторони конфлікту на Донбасі», - наголосив експерт.

Він нагадав, що Росія, як і раніше, наполягає на тому, що на Донбасі немає російських військ і що це «внутрішній конфлікт», «громадянська війна», а не міждержавний конфлікт.

«Введення миротворців на Донбас не є нереальним, але питання в тому, наскільки ця місія, її мандат і склад будуть відповідати задекларованим цілям. В будь-якому разі це може бути крок до припинення кровопролиття, але наступить завтра, коли ця місія буде звідти виходити, що Україна отримає? Чи не будуть підірвані перспективи України як суверенної держави на десятки років вперед? На сьогодні майже 100 миротворчих місій у світі відбувається, деякі з цих місій тривають більше 60 років. Лише поодинокі місії завершуються реальним встановленням миру і врегулюванням конфлікту. Миротворча місія не є панацеєю, і як правило, вона призводить до замороження конфлікту», - резюмував Мельник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

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Він, зокрема, зауважив, що розміщення миротворців ООН або людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, «є цілком доречним». «Не бачу тут нічого поганого, навпаки вважаю, що це пішло б на користь розв‘язанню проблеми на південному сході України, але, зрозуміло, може йтися про функцію забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ. Друге: ці сили мають перебувати на лінії розмежування, а не на якихось інших територіях. Третє: вирішення цього питання має відбутися не інакше як після розведення сторін і відведення важкої техніки», - заявив Путін.

Він наголосив, що це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН. «Питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН », - сказав Порошенко.