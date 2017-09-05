Завтра в Мінську обговорять деталі великого обміну заручниками – СБУ

У середу, 6 вересня, в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі будуть обговорювати деталі великого обміну заручниками.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми підтверджуємо те, про що сказав Віктор Медведчук. Дійсно, ми будемо обговорювати з представниками ОРДЛО можливі деталі великого звільнення. Ми на це йшли ще минулого року і ми готові були в рамках Мінських угод віддавати тих, кого можемо законно передавати. Зараз готуємось до цих переговорів і сподіваємось, що буде результат. Зрозуміло, що у Мінську не буде так, що скажуть: "давайте" - і через годину їх будуть звільняти. Це процес. Але завтра безпосередньо, я сподіваюсь, ми будемо обговорювати процес звільнення по цій формулі. Там багато нюансів безпосередньо по цифрах буде ще, але глобально розуміння є», - заявив Тандіт.

Він також наголосив на тому, що важливо пам’ятати про всіх 144 українських заручників, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Сам процес звільнення - він багатокомпонентний, й окрім Мінської групи є дуже велика кількість спеціалістів, яка займається великою роботою. Це і представники СБУ, і Міноборони, МВС, переговорники, дипломати і багато інших, хто зараз займається спільним процесом. Для нас дуже важливо, що представники ОРДЛО підтверджують наявність 87 наших хлопців. Це перше. І ми проговорюємо деталі складання списків, у тому числі по тих особах, яких будемо передавати», - сказав він.

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За словами Тандіта, українська сторона не буде говорити про тих, хто чинив важкі злочини, і тих, хто не мав відношення до конфлікту на Донбасі.

«Важливо пам’ятати, що ми не будемо говорити про тих, хто вчинив особливо тяжкі злочини, і тих особах, які чинили злочини і які не мали відношення до АТО. Це дуже важливий аспект. Ми повинні дочекатись завтрашніх Мінських переговорів. Я сподіваюсь, що ці довгі переговори, які велись ще з минулого року, завершаться тим, що наші герої повернуться до своїх близьких», - резюмував Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук заявив про пропозицію розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, яких розшукує ОРДЛО.

Медведчук сказав «Комсомольской правде в Украине», що «проблема з проведенням звільнення пов'язана з тим, що списки для його здійснення необхідно затвердити всім сторонам. Велика кількість осіб, які розшукуються ОРДО і ОРЛО і перебувають на території України, відмовляються від повернення на непідконтрольні Україні території. Верифікація цих осіб зменшує кількість тих, на кого претендують ОРДО і ОРЛО, а завершення цієї роботи і тривалі переговори з уточнення та узгодження списків відкрили можливість для повернення українців додому, до своїх родин».

«Ми розшукуємо на території ОРДО і ОРЛО 144 людини. На сьогоднішній день встановлено місцезнаходження 87 з них. Розшук решти триває», - додав Медведчук.

«Внаслідок проведеної роботи 1 вересня було зроблено пропозицію ОРДО і ОРЛО розглянути питання звільнення 87 розшукуваних нами українських громадян. У свою чергу ми готові розглянути питання про звільнення 309 осіб, які розшукуються ОРДО і ОРЛО. Зазначу, що до числа цих 309 осіб ми не включаємо тих, які звинувачуються або засуджені за скоєння особливо тяжких злочинів, а також тих, хто звинувачується або визнаний винним у вчиненні злочинів, не пов'язаних з АТО», - наголосив Медведчук.