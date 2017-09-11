Порошенко пояснив відмову прикордонників застосувати зброю проти прихильників Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що прикордонники під час прориву позбавленим українського громадянства екс-головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі разом з соратниками державного кордону мали повне право застосувати зброю, але не дали «роздмухати пожежу, чого добивались політикани».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради щодо розвитку сільської медицини сьогодні в Києві.

«Наші прикордонники, які найкращим чином зарекомендували себе під час АТО, вчинили правильно, не застосувавши зброю, на застосування якої вони мали повне і виключне право. Не дали роздмухати пожежу, конфлікт в середині країни, чого, власне кажучи, ці політиками добивались», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 вересня, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.