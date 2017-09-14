Переговори про надання Україні зброї переходять у практичну площину – віце-прем’єр з євроінтеграції

Переговори України і США про надання летальної зброї переходять у практичну площину. Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв’ю «Голосу Америки».

Читайте такожКлимпуш-Цинцадзе про продовження санкцій проти РФ: ще одне сильне послання для агресора«Я б не ставила конкретних прогнозів щодо того, в який місяць чи тиждень ми очікували б такого рішення, але я розумію, що наші перемовини переходять у практичну площину», – зазначила вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала це одночасно політичним рішенням з боку США і важливим практичним кроком для України, який дасть змогу українцям краще захищати себе. Вона нагадала, що США вже поставляли Україні військове обладнання, зокрема радарні комплекси. «При наданні, наприклад, радарів середньої дальності ми зменшили кількість жертв від вогню противника із 44% до 17%. Я думаю, що такий аргумент про збереження життя бійців напевно є найдієвішим», – переконана Климпуш-Цинцадзе.

Крім цього, вона нагадала ключові для України умови можливого запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі: «Для нас важливо, щоб це була місія на кордоні з Російською Федерацією, на всій території, що не контролюється Україною, яка б не передбачала ніяких консультацій і узгоджень з представниками так званих "ЛНР" і "ДНР"».

Водночас, те що Росія погодилася на миротворчу місію ООН на Донбасі, Іванна Климпуш-Цинцадзе не схильна розглядати як поступку чи намір піти зі сходу України, а оцінює це як внутрішньополітичну інформаційну кампанію перед виборами президента Росії 2018 року: «Навіть якби таке рішення було ухвалено, знадобиться ще близько 6-8 місяців, щоб така місія могла бути надіслана. Тому я не бачу перспективи швидкого вирішення».

«Зростання напруги бачать всі, і наші партнери з НАТО також. Ми спостерігаємо заходи, вжиті державами-членами альянсу щодо своїх східних кордонів, зокрема щодо оперативної присутності в країнах Балтії, Польщі… Очевидно, що всі насторожено чекають, яким буде результат навчань "Захід-2017": чи Росія залишить після них на території Білорусі зброю, обладнання і своїх військових, чи все виведе, що малоймовірно», – зауважує віце-прем’єр.