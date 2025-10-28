Зеленський про зустріч з Путіним: Де завгодно, але не в РФ і не в Білорусі

Зеленський наголосив, що наше завдання – це закінчення війни.

Якщо тристороння зустріч з принесе позитивний результат для України і допоможе закінчити війну, байдуже, де вона відбудеться - лише не в РФ чи Білорусі.

Про це на зустрічі з журналістами 27 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Лівий берег".

Зокрема, коментуючи ймовірні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним, глава держави сказав, що він не проти зустрітися в Угорщині, якщо це справді наблизить мир.

"Коли ми в Парижі говорили з паном Віткоффом, я сказав, що питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти", - сказав він.

"Якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в РФ, авжеж, і точно не в Білорусі", – сказав він.

Угорщина налаштована проти України

Як повідомляв УНІАН, Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України, заявив головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За його словами, Орбан той хоче налагодити співпрацю з Андреєм Бабішем, чия права популістська партія нещодавно перемогла на виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо - щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів.

